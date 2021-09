மாரியம்மன் கோவில் உள்ளே கிடந்த துப்பாக்கி.. ஒன்று திரண்டு வந்த மக்கள்.. மணப்பாறையில் ஷாக்!

Trichirappalli

திருச்சி: திருச்சி அருகே கோவிலின் உள்ளே துப்பாக்கி கிடந்தததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. துப்பாக்கியை போட்டுச் சென்ற மர்ம நபர்களை போலீசார் தேடி வருகின்றனர். திருச்சி மாவட்டம் மணப்பாறை அருகே உள்ளது ஆளிப்பட்டி கிராமம். இங்கு பிரபலமான மாரியம்மன் கோவில் உள்ளது.

நேற்று காலை இந்த கோவிலின் வளாகத்தில் நேற்று காலை நாட்டு துப்பாக்கி ஒன்று கிடந்துள்ளது. அப்பகுதியில் விளையாடிக் கொண்டிருந்த சிறுவர்கள் துப்பாக்கியை கையில் எடுத்து வைத்துள்ளனர்.

English summary

The commotion was sparked by a gun inside a temple near Trichy. Police are searching for the mysterious person who left the gun