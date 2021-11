Trichirappalli

oi-Udhayabaskar

திருச்சி: திருச்சி மாவட்டம் ஸ்ரீரங்கத்தில் திருவாரூர் மாவட்ட துணை ஆட்சியர் பவானி வீட்டில் லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் சோதனை நடத்தி வருகின்றனர்.

ஸ்ரீரங்கம் முன்னாள் தாசில்தார் வீட்டில் லஞ்ச ஒழிப்பு துறை ரெய்டு.. சொத்துக் குவிப்பு என புகார்

ஏற்கனவே திருச்சி மாவட்டம் ஸ்ரீரங்கம் தாசில்தாராக இருந்த பவானி வருமானத்திற்கு மீறி சொத்து சேர்த்துள்ளதாக எழுந்த புகாரில் இந்த ரெய்டு நடைபெற்று வருகிறது.

பவானிக்கு சொந்தமான மன்னார்குடி, மற்றும் ஸ்ரீரங்கத்தில் உள்ள வீடு மற்றும் அலுவலகங்களில் லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் சோதனை நடத்தி வருகின்றனர்.

English summary

Anti-corruption police are conducting a raid at the house of Thiruvarur Deputy Collector Bhavani in Srirangam. Bhavani, a former Srirangam thasildar, was accused of amassing wealth in excess of his income. Anti-corruption police are conducting raids on Bhavani's house, school and offices in Mannargudi and Srirangam.