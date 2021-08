வாட்டிய வறுமை.. போட்டியில் பங்கேற்க முடியாமல் தவித்த வீரர்கள்.. திருச்சி கலெக்டர் செய்த பேருதவி!

Trichirappalli

திருச்சி: தெற்காசிய ஊரக விளையாட்டுப் போட்டியில் பங்கேற்க பூடான் செல்ல முடியாமல் தவித்து வந்த திருச்சி விளையாட்டு வீரர்கள் 3 பேருக்கு மாவட்ட ஆட்சியர் சிவராசு தனது சொந்த பணத்தில் இருந்து ரூ.5 ஆயிரம் வழங்கினார்.

தெற்காசிய ஊரக இளைஞா் விளையாட்டுப் போட்டிகள் பூடான் நாட்டில் வருகிற 7-ம் தேதி, 8-ம் தேதிகளில் நடைபெற உள்ளது. இந்த போட்டிகளில் பங்கேற்க திருச்சி மாவட்டத்தைச் சோ்ந்த அருண், சரவணகுமாா், புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தைச் சோ்ந்த விஜயகுமாா் ஆகியோா் தேர்வாகியுள்ளனர்.

அருண், சரவணகுமாா் மற்றும் விஜயகுமாா் ஆகியோர் தங்களது திறமையின் மூலம் விளையாட்டு போட்டிகளுக்கு தேர்வானாலும் அவர்களின் குடும்பத்தில் வறுமை புகுந்து விளையாடியது.

English summary

Trichy District Collector Sivarasu gave Rs. 5,000 from his own money to 3 Trichy athletes who could not go to Bhutan to participate in the South Asian Rural Games