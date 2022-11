நேரு அண்ணன் ’துரோணாச்சாரியார்’! ஒரே போன் கால்.. அன்புக்கு கட்டுப்பட்ட அன்பில் மகேஷ்! உற்சாக திமுக!

Trichirappalli

திருச்சி : திருச்சியில் முதல்வர் வருகைக்காக அம்மாவட்ட அமைச்சர்களான கேஎன் நேரு, அன்பில் மகேஷ் ஒன்றாக ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் பங்கேற்ற நிலையில் 'நேரு அண்ணன் துரோணாச்சாரியார்' என அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி புகழ்ந்து பேசி இருப்பது திமுக தொண்டர்களை உற்சாகத்தில் ஆழ்த்தி இருக்கிறது.

தமிழக அளவில் சரி திமுகவிலும் சரி மிக மூத்த அரசியல்வாதிகளில் ஒருவர் கேஎன் நேரு. கருணாநிதி ஆட்சியிலும் ஸ்டாலின் ஆட்சியிலும் அமைச்சராக பதவி வகித்து வருபவர். வேலூரில் துரைமுருகன், திண்டுக்கல்லில் ஐ.பெரியசாமியை போல திருச்சியில் அவரை எதிர்த்து அரசியல் செய்ய யாருமே இல்லை என்கிற நிலையே இருந்தது.

இதற்கிடையே திமுக தலைவர் ஸ்டாலினின் மகன் உதயநிதி ஸ்டாலினின் நண்பரும் தற்போதைய பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழியின் வருகைக்குப் பிறகு கேஎன் நேருவின் செல்வாக்கு லேசாக சரியத் தொடங்கியது.

English summary

While district ministers KN Nehru and Anbil Mahesh participated in the consultation meeting together for the Chief Minister's visit to Trichy, Minister Anbil Mahesh' praise of minister Nehru Dronacharya for us has excited the DMK