ஏம்ப்பா.. நேற்றுதான் கல்யாணமாச்சு.. மனைவியை தூக்கிட்டு போயிட்டீங்களே.. போலீசில் கணவர் புகார்

Trichirappalli

oi-Mohan S

திருச்சி: சிங்கப்பூரில் இருந்து அவசர அவசரமாக சொந்த ஊருக்கு வந்து காதலியை திருமணம் செய்த நிலையில், மணமான மறுநாளே உறவினர்கள் கடத்திச் சென்றால் காதலன் அதிர்ச்சியடைந்தார். காதல் மனைவியை உடனடியாக மீட்டுத் தருமாறு திருச்சி காவல்நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ள சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

திருச்சி மாவட்டம், மணப்பாறையை அடுத்த அழிஞ்சி மேட்டுப்பட்டியைச் சேர்ந்த கிருபாகரன் என்பவர், ஆலத்தூரில் உள்ள தனியார் பின்னலாடை நிறுவனத்தில் பணியாற்றி வந்துள்ளார். அதே நிறுவனத்தில் அழககவுண்டம்பட்டியைச் சேர்ந்த அழகர் என்பவரின் மகள் சிவரஞ்சனியும் வேலை செய்து வந்துள்ளார். அப்போது, கிருபாகரனுக்கும், சிவரஞ்சனிக்கும் காதல் ஏற்பட்டு இருவரும் ஒருவருக்கொருவர் மனதார காதலித்து வந்துள்ளனர்.

English summary

Trichy Kidnapping of bride: The boyfriend has lodged a complaint at the police station asking for the Bride return if her relatives abducted her the day after the wedding in Trichy.