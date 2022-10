வேர்களைத் தேடிப் பயணம்! துரை வைகோவிடம் கண் கலங்கிய மறைந்த மதிமுக நிர்வாகிகள் குடும்பத்தினர்!

Trichirappalli

திருச்சி: மதிமுகவுக்காகவும், வைகோவுக்காகவும் உயிர்நீத்த நிர்வாகிகள் மற்றும் தொண்டர்களின் குடும்பத்தினரை சந்திக்க ஆரம்பித்துள்ளார் அக்கட்சியின் தலைமைக் கழகச் செயலாளர் துரைவைகோ.

வேர்களைத் தேடிப் பயணம் என்ற பெயரில் அவர் முன்னெடுத்துள்ள இந்த பயணத்திற்கு அவரது கட்சியினர் மத்தியில் மிகுந்த வரவேற்பு கிடைத்துள்ளது.

வைகோவுக்காக உயிர்நீத்தவர்களின் குடும்பங்கள் பெரியளவில் யாரது ஆதரவும் இல்லாமல் நிர்கதியாக இருந்து வருவது துரை வைகோவின் முகநூல் பதிவின் மூலம் தெரிய வருகிறது.

இது தொடர்பாக துரைவைகோ விடுத்துள்ள பதிவின் விவரம்'

Durai Vaiko has started meeting the families of the administrators and volunteers who lost their lives for the Mdmk and Vaiko.