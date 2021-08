அண்ணாச்சி.. இச்சாதாரி பாம்பின் நாகமணி.. விலை ரூ.50 கோடி.. தூத்துக்குடியில் சதுரங்கவேட்டை பாணி மோசடி

Tuticorin

oi-Shyamsundar I

தூத்துக்குடி: சதுரங்க வேட்டை பட பாணியில் தூத்துகுடியில் மிகப்பெரிய மோசடி ஒன்றை நடத்த கும்பல் ஒன்று திட்டமிட்டு இருக்கிறது. இச்சாதாரி பாம்பின் நாகமணியை 50 கோடி ரூபாய்க்கு விற்க முயன்ற கும்பல் கைது செய்யப்பட்டு உள்ளது.

சதுரங்க வேட்டை படத்தில் தமிழ்நாட்டில் நடந்த முக்கியமான மோசடி சம்பவங்களை எல்லாம் தொகுத்து சுவாரசியமாக கதை அமைத்து இருப்பார்கள். இரிடியம் விற்பனை, மண்ணுளி பாம்பு விற்பனை என்று தமிழ்நாட்டில் பெரிய பரபரப்பை ஏற்படுத்திய மோசடி சம்பவங்கள் அனைத்தையும் சுவாரசியமாக காட்சிப்படுத்தி இருப்பார்கள். பொய்யான மோசடி திட்டங்களில் மக்கள் ஏமாற்றம் அடைய கூடாது என்பதற்காக இந்த படம் எடுக்கப்பட்டு இருந்தது.

இந்த நிலையில்தான் இரிடியம், மண்ணுளி பாம்பு மோசடி போலவே மிக முக்கியமான மோசடி ஒன்று தூத்துக்குடியில் நடைபெற்று இருக்கிறது. இச்சாதாரி பாம்பின் நாகமணிக்காக ஒரு கேங் வாரே தூத்துக்குடியில் நடைபெற்று உள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் இன்று 9 மாவட்டங்களில் கனமழை.. எங்கெல்லாம் பெய்யும்?

English summary

A man in Tuticorin tried to sell plastic in the name of Snake Nagamani for Rs 50 cr, gang arrested by police.