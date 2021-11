விடிவு பிறக்குமா .. தாமிரபரணி ஆற்றை நேரில் பார்வையிட்ட கனிமொழி எம்பி.. தந்த உறுதி!

Tuticorin

oi-Velmurugan P

தூத்துக்குடி: வெள்ளம் பாயும் தாமிரபரணி ஆற்றின் கரையோரம் இருப்பவர்களை பாதுகாப்பான இடங்களில் தங்க வைக்க ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளது. கடந்த வருடம் போல் இல்லாமல். குறைவான அளவிலேயே தண்ணீர் வருகிறது. தாமிரபரணி ஆற்றில் வருடம் தோறும் வீணாக கடலில் கலக்கும் தண்ணீரை சேமிப்பதற்கான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என கனிமொழி எம்பி தெரிவித்தார்.

தூத்துக்குடி மக்களின் தந்தை எனப் போற்றப்படும் ராம்பகதூர் குரூஸ் பாணாந்து அவர்களின் 152 ஆவது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு அவரது திருவுருவ சிலைக்கு கனிமொழி எம்பி மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார் . அப்போது சமூக நலன் - மகளிர் உரிமைத்துறை அமைச்சர் கீதா ஜீவன், மீன்வளம் - மீனவர்நலன் மற்றும் கால்நடை பராமரிப்புத்துறை அமைச்சர் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன், ஓட்டப்பிடாரம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் எம்.சி.சண்முகையா ஆகியோர் உடனிருந்தனர்.

அமலாக்கத்துறை, சிபிஐ இயக்குனர்களின் பதவிக்காலத்தை 5 ஆண்டுகள் நீட்டிக்கலாம்.. மத்திய அரசு புது சட்டம்

பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய கனிமொழி எம்.பி, "தூத்துக்குடி தந்தையாக போற்றக்கூடிய குரூஸ் பர்னாந்து அவர்களுக்கு மணிமண்டபம் அமைக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை பல ஆண்டுகளாக வைத்திருக்கிறார்கள். திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் தேர்தல் அறிக்கையில் மணிமண்டபம் கட்டப்படும் என்று உறுதி தரப்பட்டது அந்த உறுதியின் படி, குரூஸ் பர்னாந்து அவர்களின்152 ஆவது பிறந்தநாள் விழாவை ஒட்டி தமிழக முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் இன்று மணிமண்டபம் கட்டித் தரப்படும் என்று அறிவித்தள்ளார். தூத்துக்குடி மக்கள் சார்பில் இதற்காக முதல்-அமைச்சருக்கு நன்றியை தெரிவித்து கொள்கிறோம் குரூஸ் பர்னாந்து சிலை இடத்திலேயே மணிமண்டபம் கட்டித் தரப்படும் என்று அறிவித்துள்ளார் என்றார்.

English summary

dmk MP Kanimozhi said that Action to save water wasted in the sea every year in vain in the Tamiraparani river.