எழுதி கொடுத்திட்டு போங்க! நிறைமாத கர்ப்பிணிக்கே இந்த நிலையா? திருச்செந்தூரில் கொந்தளித்த உறவினர்கள்!

Tuticorin

oi-Rajkumar R

தூத்துக்குடி : மத்திய அரசு விருது பெற்ற திருச்செந்தூர் அரசு மருத்துவமனையில் கர்ப்பிணி பெண்ணுக்கு உரிய சிகிச்சை அளிக்காமல் அலைகழித்ததால் கர்ப்பிணி பெண் பிரசவ வலி உடன் நடந்து தனியார் மருத்துவமனைக்கு சென்ற அவலம் சமூக வலைதளங்களில் கண்டனத்தை பெற்றுள்ளது.

திருச்செந்தூர் அருகே உள்ள உமரிகாட்டைச் சேர்ந்த நிறைமாத கர்ப்பிணியான துர்கா (22). பிரசவத்திற்காக திருச்செந்தூர் அரசு மருத்துவமனையில் கடந்த மூன்று தினங்களுக்கு முன்பு அனுமதிக்கப்பட்டார்.

இந்த நிலையில் இன்று துர்காவை தனியார் ஸ்கேன் சென்டரில் ஸ்கேன் எடுத்துவிட்டு வர மருத்துவர் சியாமளா தெரிவித்துள்ளார். இதனால் துர்கா பிரசவ வலியுடன் ஸ்கேன் எடுத்துவிட்டு மருத்துவமனை வந்துள்ளார்.

English summary

The plight of a pregnant woman who went to a private hospital with labor pains has drawn condemnation on social media as the central government award-winning government hospital in Tiruchendur did not provide proper treatment to the pregnant woman.