எதிர்நோக்கும் கொரோனா 3ஆவது அலை.. பாஜக பாதயாத்திரை போவது முறை கிடையாது.. அமைச்சர் கீதா ஜீவன்

தூத்துக்குடி: கொரோனா 3ஆவது அலையை எதிர்நோக்கி இருக்கும் நிலையில் பாஜக யாத்திரை போவது முறை கிடையாது என அமைச்சர் கீதாஜீவன் விமர்சித்தார்.

தூத்துக்குடி மாவட்டம் கோவில்பட்டி அருகே உள்ள கழுகுமலை பேரூராட்சியில் சுற்றுலா துறையின் மூலம் ரூ.1 கோடி மதிப்பிலான வெட்டுவான் கோவில் முதல் உச்சி பிள்ளையார் கோவில் வரை கைப்பிடிகள் மற்றும் படிக்கட்டுகள் அமைத்தல் என பல்வேறு வளர்ச்சி திட்ட பணிகளுக்கு சமூகநலன் - மகளிர் உரிமை துறை அமைச்சர் கீதாஜீவன் நாட்டினார்.

இதே போல் கயத்தார் ஊராட்சி ஒன்றியத்திற்குட்பட்ட காமநாயக்கன்பட்டி ஊராட்சியில் ரூ.15 லட்சம் மதிப்பிலான 60 ஆயிரம் கொள்ளளவு கொண்ட மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டி அமைப்பதற்கான பணியினை துவக்கி வைத்தார்கள்.

Minister Geetha Jeevan says that it is not good as BJP is going to do Pathayatra amid corona situation.