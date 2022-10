கந்துவட்டி கொடுமை: ஒரே குடும்பத்தில் 4 பேர் தீக்குளிக்க முயற்சி.. துடித்து போன தூத்துக்குடி

Tuticorin

oi-Mani Singh S

தூத்துக்குடி: கந்து வட்டி கொடுமையின் காரணமாக தூத்துக்குடி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் முன்பு மகன், மகள் உள்பட குடும்பத்தினருடன் ஒருவர் மண்எண்ணெய் ஊற்றி தீக்குளிக்க முயன்ற சம்பவம் அங்கு பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

தமிழகத்தில் கந்து வட்டிக்கு தடை உள்ளது. இது தண்டனைக்குரிய குற்றமாக இருந்தாலும் கந்துவட்டி கும்பலை முற்றிலும் ஒழிக்க முடியவில்லை.

தமிழக அரசும் கந்து வட்டிக்கு எதிரான புகார்கள் வந்தால் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்கிறது.

English summary

Due to vested interests, a man with his son and daughter tried to set himself on fire in front of the Thoothukudi district collector's office by pouring kerosene on it and causing a stir there.