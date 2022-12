அண்ணாமலைக்கு தண்ணி காட்டிய அமைச்சர் கீதா ஜீவன்! ‘முத்து’ நகரில் கவுன்சிலர்களை உருவும் பிளான் பனால்!

Tuticorin

oi-Vignesh Selvaraj

தூத்துக்குடி : தூத்துக்குடி மாநகராட்சி கவுன்சிலர்கள் சிலர், அண்ணாமலை முன்னிலையில் பாஜகவில் இணையப்போவதாக தகவல்கள் பரவிய நிலையில், உடனே 'ஐடியா' செய்து கவுன்சிலர்கள் கட்சி தாவ விடாமல் தடுத்துள்ளார் அமைச்சர் கீதா ஜீவன்.

கோவில்பட்டியில் நடைபெற்ற பாஜக மாநாட்டில் அண்ணாமலை முன்னிலையில் திமுக கவுன்சிலர்கள் சிலர் பாஜகவில் இணைவதாக இருந்ததாம்.

இந்த மேட்டர் அமைச்சர் கீதா ஜீவன் கவனத்துக்குச் செல்லவே, உடனே, அத்தனை திமுக கவுன்சிலர்களையும் 'பேக்கப்' செய்து குற்றாலத்துக்கு அனுப்பிவிட்டாராம்.

மாணவரணியை பலப்படுத்தும் திமுக.. கல்லூரி மாணவர்கள் பொறுப்புக்கு வரலாம்! நிர்வாகிகளுக்கு இன்டர்வியூ!

English summary

When reports spread that some DMK councilors of Thoothukudi Corporation were going to join the BJP in the presence of Annamalai, Minister Geetha Jeevan stopped the councilors from jump by making an 'idea' immediately.