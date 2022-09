மருத்துவர்கள், செவிலியர்களுக்கு ஹாப்பி நியூஸ்! அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் சொன்ன முக்கிய தகவல்!

Tuticorin

oi-Rajkumar R

தூத்துக்குடி: தமிழகத்தில் 2 மாதங்களில் மருத்துவர், செவிலியர் உள்ளிட்ட மருத்துவதுறையில் உள்ள காலி பணியிடங்கள் நிரப்படும் என சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மா. சுப்பிரமணியன் தெரிவித்துள்ளார். வரும் 25-ம் தேதி, 50 ஆயிரம் இடங்களில் தடுப்பூசி முகாம்கள் நடத்தப்பட உள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார்.

தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்பதற்காக வந்த சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மா. சுப்பிரமணியன், விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.

அப்போது அவர் கூறியவதாவது: தமிழகத்தில் மருத்துவர், செவியர், மருத்துவம் சார்ந்த 4,308 பணியாளர்களை நியமனம் செய்வது குறித்து முதலமைச்சர் உத்தரவின்பேரில் அதற்கான தேர்வுகள், நேர்காணல் நடைபெற்று வருகிறது. இன்னும் 2 மாதத்தில் இந்தத் துறையில் உள்ள காலிப் பணியிடங்கள் முழுமையாக நிரப்பப்படும்.

English summary

Minister Ma Subramanian said that the vacancies in the Medical department in Tamil Nadu will be filled in 2 months. He also said that on the 25h, a Vaccination camp will be held at 50,000 places.