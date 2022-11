திருச்சி சிவா உணர்ச்சி பேச்சு.. பாதியில் எழுந்த தொண்டர்! சினிமா பார்க்க முடியுது -மேடையிலேயே டென்சன்

Tuticorin

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

தூத்துக்குடி: இளைஞர் அணியினர்தான் திமுகவின் சிப்பாய்கள், இந்த நாட்டையும் இனத்தையும் மொழியையும் பாதுகாக்க வேண்டியவர்கள் நீங்கள் என்று திராவிட மாடல் பயிற்சி பாசறையில் திருச்சி சிவா எம்பி பேசினார்.

தமிழ்நாடு முழுவதும் திமுக இளைஞர் அணி சார்பில் திராவிட மாடல் பயிற்சி பாசறைக் கூட்டங்கள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன. அந்த வகையில் இன்று பல இடங்களில் கூட்டங்கள் நடைபெற்றன.

திருச்செந்தூரில் திமுக இளைஞர் அணிக்கு திராவிட மாடல் பயிற்சியளிக்கும் பாசறை கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில் அமைச்சர் அனிதா ஆர் ராதாகிருஷ்ணன், திருச்சி சிவா எம்.பி உட்பட பலர் கலந்து கொண்டனர்.

ஜெ. மரண அறிக்கை.. பட்டாசு கடைகளில் ஜெ ராதாகிருஷ்ணன்.. மக்கள் என்ன செய்தனர் தெரியுமா?

English summary

Trichy Siva MP spoke at the Dravida Model Training camp, saying that "The youth team are the DMK's soldiers and you are the ones who have to protect this country, race and language."