"சின்ன மாமியார்" மேரியிடம் "கவிழ்ந்த" மாப்பிள்ளை.. அதுவும் மனைவி கண்ணெதிரிலேயே.. வெலவெலத்த வேலூர்

Vellore

oi-Hemavandhana

வேலூர்: சின்ன மாமியார் என்றும் பாராமல் மேரியுடன் உறவு வைத்துள்ளார் மருமகன்.. இந்த விஷயம் தெரிந்து, கொந்தளித்துபோய், போலீஸ் ஸ்டேஷன் படிக்கட்டுகளை ஏறிஇறங்கி வருகிறார் பரிதாப மனைவி.

மாமியார் மருமகள் உறவு வலுவாக அமைந்தாலே அந்த குடும்பமே ஆரோக்கியமாக தழைத்து வளரும்.. மாமியார் மருமகள் என்பவர்கள், அம்மா பெண் போல அல்லது நல்ல தோழியாக இருந்தால் அதைவிட சிறப்பு வேறு இருக்க முடியாது.

இதேபோலத்தான் மாமியார் - மருமகன் உறவும்.. இன்னொரு தாயாக மாமியாரை பாவிக்கும் மருமகன்கள் கிடைப்பதும், இன்னொரு மகனாக மருமகனை அரவணைக்கும் மாமியார் கிடைப்பதும் அபூர்வம்தான்.

English summary

Did the son-in-law have a relationship with the mother in law and What is happening in Vellore