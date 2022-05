கனமழையால் பாலாற்றில் பெருகிய தண்ணீர்.. உடைத்த தரைப்பாலம் - குற்றால அருவிகளில் 'தெறி' வெள்ளம்

Vellore

oi-Jeyalakshmi C

வேலூர்: திருப்பத்தூர் அருகே கன மழையால் பாலாற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டு பாலம் உடைந்து வாகன போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. மேற்குத் தொடர்ச்சி மலையோர மாவட்டங்களில் பெய்துள்ள கனமழையால் குற்றால அருவிகளில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது. சாரல் மலையோடு நிலவும் இதமான சீசனை சுற்றுலா பயணிகள் அனுபவித்தாலும் அருவியில் குளிக்கத் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளதால் ஏமாற்றமடைந்துள்ளனர்.

கனமழையால் பாலாற்றில் பெருகிய தண்ணீர்.. உடைத்த தரைப்பாலம் - வீடியோ

கேரளா மற்றும் அதனை ஒட்டிய பகுதிகளில் வளிமண்டல மேல் அடுக்கு சுழற்சி மற்றும் வெப்பசலனம் நிலவுவதால் தமிழகத்தில் கடலூர், கள்ளக்குறிச்சி உள்ளிட்ட மாவட்டங்களிலும், புதுச்சேரி, காரைக்கால் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் ஒரு சில இடங்களிலும் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்திருந்தது.

தமிழகத்தில் நேற்று பரவலாக மழை பெய்துள்ளது. இன்றும் மழை பெய்ய வாய்ப்பு உள்ளதாகவும் வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது.

வெப்பசலனத்தால் அடி வெளுக்கப்போகும் மழை... உஷார் மக்களே..இந்த 8 ஊர்காரங்களுக்கு குடை அவசியம்

Palaru river flood bridge damage and Courtallam falls flood: (பாலாற்று வெள்ளத்தால் பாலம் அடித்துச்செல்லப்பட்டது குற்றால அருவிகளில் வெள்ளம்) Courtallam falls have been flooded due to heavy rains in the hilly districts of the Western Ghats. Tourists are disappointed with the ban on bathing in the falls despite enjoying the pleasant season with the Saral Hills.