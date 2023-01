1.5 கோடி கடன் வாங்கிவிட்டு டிமிக்கி தந்த தொழிலதிபர்! கடை வாசலில் தர்ணா செய்த இந்தியன் வங்கி மேலாளர்!

Vellore

oi-Arsath Kan

வேலூர்: திருப்பத்தூர் அருகே இந்தியன் வங்கியில் 1.5 கோடி கடன் வாங்கிவிட்டு அசலையும், வட்டியையும் திருப்பிச் செலுத்தாத தொழிலதிபரின் ஹார்டுவேர் கடை முன்பாக வங்கி மேலாளர் ஒரு நாள் முழுவதும் தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட நிகழ்வு அங்கு பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

வங்கி தரப்பில் பல முறை அறிவுறுத்தியும் கடன் தவணைத் தொகையை திருப்பிச் செலுத்தாததால் வங்கி மேலாளர் இந்த நூதன போராட்டத்தில் ஈடுபட்டது தெரியவந்துள்ளது.

இது தொடர்பான விவரம் வருமாறு;

English summary

Indian Bank bank manager staged a dharna protest in front of the hardware store of a businessman who had taken a loan of 1.5 crore from Tirupattur branch and did not repay the principal and interest.