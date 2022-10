சொல்றத கேளு..தூபம் போட்ட அண்ணி..மண்டைக்கேறிய மதுபோதை! தீயில் கருகிய ஆசை மனைவி! வெலவெலத்த விழுப்புரம்

Villupuram

விழுப்புரம் : விழுப்புரம் அருகே அண்ணியின் பேச்சைக் கேட்டு குடிபோதையில் மனைவியை மண்ணெண்ணெய் ஊற்றி கணவனே கொடூரமாக எரித்துக் கொலை செய்ய முயன்ற சம்பவம் அப்பகுதி மக்களிடையே பெரும் பரபரப்பையும் சோகத்தையும் ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

குடும்ப வன்முறையால் பாதிப்புக்கு உள்ளாகும் பெண்களின் எண்ணிக்கை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. பணியில், பொது இடம் என வீட்டிற்கு வெளியே பல்வேறு சிக்கல்களை எதிர்கொள்ளும் பெண்கள் வீட்டிற்குள்ளேயும் வரதட்சணை கொடுமை உள்ளிட்ட குடும்ப வன்முறைகளால் பாதிக்கப்படுகின்றனர்.

பெண்ணுக்குப் பெண்ணே எதிரி என்பது போல மாமியார் மற்றும் கணவரின் உறவினர்களால் வரதட்சணை கொடுமை உள்ளாக்கப்பட்டு உயிரிழந்த பெண்களின் எண்ணிக்கை கூட ஆயிரத்தை தாண்டும். அந்த வகையில் தற்போது விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் அரங்கேறியிருக்கும் ஒரு கொடூர சம்பவம்தான் தமிழகம் முழுவதும் வளர்த்த அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

Near Villupuram, a drunken husband tried to burn his wife by pouring kerosene on her after listening to her sister-in-law's speech, which has caused great excitement and sadness among the people of the area.