நான் வாரிசு அரசியலில் வந்தேனா..? கோபத்தின் உச்சிக்கே போன சி.வி.சண்முகம்! பொன்முடிக்கு காட்டமான பதில்

Villupuram

oi-Yogeshwaran Moorthi

விழுப்புரம்: வாரிசு அரசியல் மூலம் வந்தவர் அதிமுகவின் சிவி சண்முகம் என்று அமைச்சர் பொன்முடியின் விமர்சித்திருந்தார். இதற்கு அமைச்சர் பொன்முடி ஒரு டம்மி பீஸ் என்றும், அவரைப் பற்றி பேச விரும்பவில்லை என்று அதிமுக ராஜ்ய சபா எம்பி சிவி சண்முகம் பதிலடி கொடுத்துள்ளார். அதேபோல் தன் தந்தை 1996ம் ஆண்டே மறைந்துவிட்டதாகவும், 2001ம் ஆண்டில் தான் சட்டமன்ற உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டதாகவும் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

தமிழக இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சராக உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கு பொறுப்பு வழங்கப்பட்டதற்கு அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் சிவி சண்முகம் கடுமையாக விமர்சித்தார். உதயநிதி ஸ்டாலின் என் கால் தூசுக்கு சமம் என்று சிவி சண்முகம் பேசியது திமுகவினர் மத்தியில் கோபத்தை ஏற்படுத்தியது.

இதற்கு பதிலடியாக அமைச்சர் பொன்முடி, அதிமுகவின் சிவி சண்முகமே வாரிசு அரசியல் மூலம் வந்தவர் தான் என்றும், உதயநிதி பற்றி பேசுவதற்கு சிவி சண்முகத்திற்கு தகுதியில்லை என்று விமர்சித்தார். இதனால் பொன்முடி - சிவி சண்முகம் இடையே காரசார விவாதம் நடைபெற்று வருகிறது.

English summary

Minister Ponmudi had criticized AIADMK's CV Shanmugam who came through succession politics. AIADMK Rajya Sabha MP CV Shanmugam responded by saying that Minister Ponmudi is a dummy piece and does not want to talk about him. He has also explained that his father passed away in 1996 and he was elected as a member of the Legislative Assembly in 2001.