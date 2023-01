‛துணிவு’.. ஒரு டிக்கெட் ரூ.1000? தியேட்டரை தெறிக்கவிட்ட அஜித் ரசிகர்கள்.. உடனே நடந்த மாற்றம்.. அடடே!

Villupuram

oi-Nantha Kumar R

விழுப்புரம்: நடிகர் அஜித் நடித்த துணிவு திரைப்படம் ஜனவரி 11ல் திரைக்கு வர உள்ளது. படத்துக்கான டிக்கெட் விற்பனை தற்போது துவங்கி நடைபெற்று வரும் நிலையில் தான் விழுப்புரம் மாவட்டம் திண்டிவனத்தில் உள்ள தனியார் திரையங்கில் துணிவு படத்துக்கான சிறப்பு காட்சி டிக்கெட் ரூ.200க்கும் பதில் ரூ.1,000க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்ட நிலையில் அஜித் ரசிகர்கள் கோபமடைந்தனர். மேலும் அவர்கள் தியேட்டரை முற்றுகையிட்டு வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்ட நிலையில் உடனே மாற்றம் நிகழ்ந்த நிலையில் கூடுதலாக வசூலிக்கப்பட்ட கட்டணம் திரும்ப வழங்கப்பட்டது.

தமிழ்நாட்டில் முன்னணி நடிகர்களாக விஜய், அஜித் உள்ளனர். தமிழ்நாடு மட்டுமின்றி ஆந்திரா, கேரளாவிலும் இவர்களுக்கு தீவிர ரசிகர்கள் பட்டாளம் உள்ளது.

இந்நிலையில் தான் பொங்கலையொட்டி தமிழ்நாட்டில்ள விஜய், அஜித் ஆகியோர் நடித்த படங்கள் ஒரே தேதியில் வெளியாக உள்ளன. இதற்கு முன்பு வீரம், ஜில்லா படங்கள் ஒன்றாக நேருக்கு நேர் மோதிய நிலையில் 8 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தற்போது விஜய், அஜித் படங்கள் ஒன்றாக திரைக்கு வருகின்றன.

‛துணிவு’ கெட்டப்பில் கடலூரில் அஜித்? மொத்தமாக கூடிய கூட்டம்.. கடைசியில் ட்விஸ்ட்..இப்படி ஆய்டுச்சே!

