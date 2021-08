'மீண்டும் ஆட்சிக்கு வருவோம்.. ஜெயலலிதா பல்கலைக்கழகம் பிரம்மாண்டமாக அமையும்..' சிவி சண்முகம் பஞ்ச்

Villupuram

oi-Vigneshkumar

விழுப்புரம்: ஸ்டாலின் தலைமையிலான திமுக அரசு அதிமுக ஆட்சியில் கொண்டு வந்த திட்டங்களை முடக்கி மக்கள் விரோத அரசாகச் செயல்படுவதாக விமர்சித்த முன்னாள் அமைச்சர் சி வி சண்முகம், தமிழகத்தில் மீண்டும் அதிமுக ஆட்சி பொறுப்பேற்றவுடன் விழுப்புரத்தில் ஜெயலலிதா பல்கலைக்கழகம் தொடங்கப்படும் என்றும் தெரிவித்தார்.

அதிமுக ஆட்சியில் விழுப்புரத்தில் முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா பெயரில் பல்கலைக்கழகம் ஒன்று தொடங்கப்பட்டது. அதற்குத் துணைவேந்தரும் நியமிக்கப்பட்டார்.

இருப்பினும், ஜெயலலிதா பல்கலைக்கழகத்திற்கான நிதி ஒதுக்கீடு, கட்டுமானம் உள்ளிட்ட பணிகள் நடைபெறவில்லை. இதனால் ஜெயலலிதா பல்கலைக்கழகத்தை அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்துடன் இணைக்க முடிவு செய்ததுள்ளதாக தற்போதைய திமுக அரசு அறிவித்தது.

English summary

Criticizing the DMK Stalin-led government for blocking the AIADMK's plans and acting as an anti-people government, former minister CV Shanmugam said the Jayalalithaa University would be set up in Villupuram once the AIADMK regains power in Tamil Nadu.