செஞ்சது எல்லாம் திமுக காங்கிரஸ்..பழி மட்டும் பாஜக மேலயா?.. பாஜகவை விட்டுக் கொடுக்காத சி.வி.சண்முகம்

Villupuram

oi-Rajkumar R

விழுப்புரம் : மத்தியில் திமுக அங்கம் வகித்த காங்கிரஸ் கட்சி ஆட்சியில் இருந்தபோது முதன் முதலில் 2010 ஆம் ஆண்டு நீட்டுக்கான அறிவிப்பு வந்தது எனவும், அதிமுக பாஜக கூட்டணி தான் நீட்டை கொண்டு வந்தது என திமுகவினர் பொய் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபட்டு வருவதாக அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் சி.வி.சண்முகம் கூறியுள்ளார்.

அதிமுக விழுப்புரம் மாவட்ட செயலாளரும், முன்னாள் அமைச்சருமான சி.வி.சண்முகம் விழுப்புரத்தில் உள்ள அதிமுக கட்சி அலுவலத்தில் இன்று செய்தியாளர்களுக்குப் பேட்டி அளித்தார். அப்போது பேசிய அவர், " பாஜக எதிர்ப்பு மனநிலையை மக்களிடம் உருவாக்கவே நீட் விவகாரத்தில் திமுக நாடகமாடி வருவதாக முன்னாள் அமைச்சர் சி.வி.சண்முகம் குற்றஞ்சாட்டினார்.

தமிழக அமைச்சரவை சார்பில் அனுப்பி வைக்கப்பட்ட நீட் மசோதாவை தமிழக ஆளுநர் இரண்டு கேள்விகளைக் கேட்டு நிராகரித்து அனுப்பியுள்ளார். அரசியலமைப்பு சட்டத்தின்படி, தமிழக ஆளுநர் அந்த மசோதாவையும் திருப்பி அனுப்ப அவருக்கு அதிகாரம் உண்டு. அதன்படியே ஆளுநர் செய்துள்ளார்.

English summary

Former AIADMK minister CV Shanmugam has said that the NEET was first announced in 2010 when the Congress party, which was part of the DMK, was in power, and that the DMK was engaged in a false propaganda that the AIADMK-BJP alliance had brought in the NEET.