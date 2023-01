கள்ளக்குறிச்சி மாணவியின் செல்போன்.. சிபிசிஐடியிடம் ஒப்படைத்த பெற்றோர்.. அடுத்தக்கட்ட ஆக்சன் என்ன?

Villupuram

oi-Jackson Singh

விழுப்புரம்: சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தின் உத்தரவுபடி, கள்ளக்குறிச்சி பள்ளியில் மரணமடைந்த ப்ளஸ் டூ மாணவி ஸ்ரீமதி பயன்படுத்திய செல்போனை சிபிசிஐடியிடம் அந்த மாணவியின் பெற்றோர் இன்று ஒப்படைத்தனர்.

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் கனியாமூர் சக்தி மேல்நிலைப் பள்ளியில் 12-ம் வகுப்பு படித்துக் கொண்டிருந்த மாணவி ஸ்ரீமதி மர்மமான முறையில் கடந்த ஜூலை மாதம் உயிரிழந்தார். இந்த சம்பவம் நடந்த நாள் முதலாக இப்போது வரை பல்வேறு மர்மங்களும், யூகங்களும் ஸ்ரீமதி மரணத்தை சுற்றி உலவி வருகிறது.

மாணவி மரணத்துக்கு பள்ளி நிர்வாகமே காரணம் என அவரது பெற்றோர் தரப்பிலும், ஊர் மக்கள் தரப்பிலும் குற்றம்சாட்டப்படுகிறது. ஆனால், வேறு காரணங்களுக்காக மாணவி இறந்திருக்கலாம் என ஒரு தரப்பினர் கூறி வருகின்றனர்.

