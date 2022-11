அரசியல்வாதிகள் சிபாரிசு கிரிக்கெட்டில் எடுபடாது! தமிழக கிரிக்கெட் சங்கத் தலைவர் அசோக் சிகாமணி உறுதி!

Villupuram

விழுப்புரம்: அரசியல்வாதிகள் சிபாரிசை மட்டும் வைத்துக் கொண்டு யாரும் கிரிக்கெட்டிற்குள் வர முடியாது என தமிழக கிரிக்கெட் சங்கத் தலைவர் அசோக் சிகாமணி தெரிவித்துள்ளார்.

விழுப்புரத்தில் புதிய கிரிக்கெட் மைதானத்தை திறந்து வைத்த பிறகு செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் இதனைக் கூறினார்.

மேலும், திறமை உள்ளவர்களுக்கு மட்டுமே கிரிக்கெட்டில் அங்கீகாரம் கிடைக்கப்பெறும் என அசோக் சிகாமணி தெரிவித்துள்ளார்.

Tamil Nadu Cricket Association President Ashok Sigamani has said that no one can come into cricket on the advice of politicians. He said this while meeting the media after inaugurating the new cricket ground in Villupuram. Also, he said that only those who have talent will get recognition in cricket.