பாராட்டை பெறும் விழுப்புரம் மாவட்ட எஸ்.பி ராதாகிருஷ்ணன் உத்தரவு தமிழகம் முழுவதும் நடைமுறைக்கு வருமா?

விழுப்புரம்: விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் பணிபுரியும் கர்ப்பிணி மகளிர் காவலர்களுக்கு, கொரோனா பேரிடர் காலத்தில் சிறப்பு விடுமுறை அறிவித்து விழுப்புரம் மாவட்ட எஸ்.பி ராதாகிருஷ்ணன் உத்தரவிட்டிருப்பது பெரும் பாராடடை பெற்றுள்ளது. இந்த அறிவிப்பு தமிழகம் முழுவதும் நடைமுறைக்கு வருமா என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.

கொரோனா வைரஸின் முதல் அலை ஏற்படுத்திய பாதிப்பை விட இரண்டாவது அலை ஏற்படுத்தி வரும் பாதிப்பு மிக அதிகம். இந்திய அளவில் கடந்த 24 மணி நேரத்தை பொறுத்தவரை 2,67,246 பேர் இந்த வைரஸ் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். மொத்தமாகப் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை 2,54,95,346-ஆக உயர்ந்துள்ளது. கடந்த 24 மணி நேரத்தில் மட்டும் இந்திய அளவில் 4,530 பேர் இந்தக் பெருந்தொற்றால் உயிரிழந்துள்ளனர்.

SP Radhakrishnan of Villupuram district has been lauded for announcing a special holiday during the Corona disaster period for pregnant women guards working in Villupuram district. Whether this announcement will be implemented throughout Tamil NaduExpectation has arisen.