ஓபிஎஸ்-இபிஎஸ் இணைய வாய்ப்பா? அமித் ஷாவை ‘அவங்க’ போய் பார்த்தாங்களே! படக்கென பேசிய சிவி சண்முகம்!

விழுப்புரம் : இன்றைக்கு தமிழகத்தில் செயல்படாத அரசு ஆக செயல்பட்டு தன் குடும்பத்திற்கு மட்டுமே சொத்து சேர்த்து வரும் அரசாக செயல்பட்டு வருவது தான் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அரசு என அதிமுக முன்னாள் அமைச்சரும், தற்போதைய மாநிலங்களவை எம்.பி.யுமான சிவி சண்முகம் கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.

விழுப்புரம் அதிமுக தலைமைச் கட்சி அலுவலகத்தில் இன்று முன்னாள் அமைச்சரும் எம்பியுமான சி வி சண்முகம் செய்தியாளரை சந்தித்து பேசினார்.

அப்போது அவர் பேசுகையில்," முதலமைச்சர் தலைமையேற்று செயல்பட்டு இருக்கும் இந்த மு க ஸ்டாலின் அரசு பொறுப்பேற்று ஒன்றை ஆண்டுகளாக இந்த அரசு செயல்படாத அரசாங்க இருந்து கொண்டிருக்கிறது. மக்களைப் பற்றி சிந்திப்பதில்லை.

அமித் ஷா மகனுக்கு ஒரு சட்டம்.. அமைச்சர் பொன்முடி மகனுக்கு ஒரு சட்டமா.. கொந்தளிக்கும் சிவி சண்முகம்!

AIADMK former minister and current Rajya Sabha MP CV Shanmugam has severely criticized the Chief Minister's Stalin government which is functioning as a non-functioning government in Tamil Nadu and only adding wealth to his family.