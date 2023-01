அமைச்சர் கேகேஎஸ்எஸ்ஆர் ராமச்சந்திரன் பதவி தப்புமா? சொத்துக் குவிப்பு வழக்கில் இன்று தீர்ப்பு!

Virudhunagar

oi-Vignesh Selvaraj

விருதுநகர் : வருவாய்த்துறை அமைச்சர் கேகேஎஸ்எஸ்ஆர் ராமச்சந்திரன் மீதான சொத்துகுவிப்பு வழக்கில் ஸ்ரீவில்லிப்புத்தூர் நீதிமன்றம் இன்று தீர்ப்பு வழங்க உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இந்த தீர்ப்பு அமைச்சர் கேகேஎஸ்எஸ்ஆர் ராமச்சந்திரனுக்கு எதிராக அமைந்தால், அவரது அமைச்சர் பதவி பறிபோகும் என்பதால், இன்றைய தீர்ப்பு பற்றி மிகுந்த எதிர்பார்ப்புகள் எழுந்துள்ளன.

கடந்த 2006 - 2011 திமுக ஆட்சிக்காலத்தில் வருமானத்திற்கு அதிகமாக சொத்துக் குவித்ததாக பல அமைச்சர்கள் மீது அதிமுக ஆட்சியில் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது.

அந்தவகையில் அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு உள்ளிட்ட சிலர் மீதான வழக்குகளில் அவர்கள் விடுவிக்கப்பட்டனர். இந்நிலையில், அமைச்சர் கேகேஎஸ்எஸ்ஆர் ராமச்சந்திரன் மீதான சொத்துகுவிப்பு வழக்கில் இன்று தீர்ப்பு வெளியாகவுள்ளது.

நிரந்தர பொதுச்செயலாளர் ஜெயலலிதாவை இழிவாக பேசுவதா? கேகேஎஸ்எஸ்ஆர் ராமச்சந்திரனுக்கு ஓபிஎஸ் கண்டனம் !

English summary

It has been reported that the Srivilliputhur Court is going to deliver its judgment in the asset accumulation case against Revenue Minister KKSSR Ramachandran today. If the verdict goes against minister KKSSR Ramachandran, his ministerial position will be lost.