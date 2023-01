சீன பெருஞ்சுவர் இருக்கே! சேது சமுத்திர திட்டம் நமது பாரம்பரியம்.. தொடக் கூடாது! தடலாடி கிருஷ்ணசாமி!

Virudhunagar

oi-Rajkumar R

விருதுநகர் : சேது சமுத்திர திட்டம் என்பது பாரம்பரியம் தொடர்புடையது. இமயமலை போல் ராமர் பாலமும் இந்தியாவின் மற்றொரு வரலாற்று சிறப்புமிக்க அடையாளம் எனவும், பாரம்பரியம் என்றால் அதை தொடக்கூடாது என புதிய தமிழகம் கட்சி தலைவர் டாக்டர் கிருஷ்ணசாமி கூறியுள்ளார்.

விருதுநகர் மாவட்டம் ராஜபாளையத்தில் பொங்கல் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட சுமார் 500 பொது மக்களுக்கு புத்தாடைகளை டாக்டர் கிருஷ்ணசாமி வழங்கினார். பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்துப் பேசினார்.

அப்போது பேசிய அவர்," தமிழ் சமுதாயத்தை ஒற்றை அடையாளப்படுத்துவதற்கு இன்று ஆட்சியில் இருக்கக்கூடிய திராவிட கட்சிகள் தவறிவிட்டனர். அந்த விஷயத்தில் அவர்கள் தோல்வி அடைந்து விட்டனர்.

English summary

Sethu Samudra Project is associated with tradition. Puthiya Tamilagam Party President Dr. Krishnasamy said that Rama Bridge is another historical landmark of India like the Himalayas and tradition should not be touched.