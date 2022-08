'விதி விளையாட்டு' திமுகவிலிருந்து நான் வெளியேறவில்லை.. வெளியேற்றப்பட்டேன்! ஆனால் இப்போது.. - வைகோ!

Virudhunagar

oi-Rajkumar R

விருதுநகர் : திமுகவிற்காக நான் 21 ஆண்டுகள் பாடுபட்டேன் ஆனால் விதியின் விளையாட்டுகாரணமாக நான் திமுகவிலிருந்து வெளியேறிய வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது நான் வெளியேறவில்லை வெளியேற்றப்பட்டேன் எனவும், ஆனால் மீண்டும் இணைந்து செயல்பட்டு வருவதாக மதிமுக பொதுச்செயலாளரான வைகோ கூறியுள்ளார்.

1993ஆம் ஆண்டு திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தில் இருந்து வைகோ உட்பட சிலர் வெளியேற்றப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, வெளியேற்றப்பட்டவர்கள் அனைவரும் ஒருங்கிணைந்து, மறுமலர்ச்சி திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் என்ற புதிய அரசியல் அமைப்பை உருவாக்கினர்.

அந்த காலகட்டத்தில் காலத்தில் திமுக என்ற மிகப்பெரிய திராவிடக்கட்சியின் போர்வாளாய், பிரச்சாரப்பீரங்கியாய் தளபதியாய் கருணாநிதியின் அன்புத்தம்பியாய் விளங்கியவர்தான் வை.கோபால்சாமி என்ற வைகோ'.

English summary

MDMK general secretary Vaiko said that I have not left DMK I have been expelled but we are working together again ; திமுகவில் இருந்து நான் விலகவில்லை, வெளியேற்றப்பட்டேன் ஆனால் மீண்டும் இணைந்து செயல்படுகிறோம் என்று மதிமுக பொதுச்செயலாளர் வைகோ தெரிவித்துள்ளார்.