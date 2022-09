‘40க்கு 40’.. இதான் ஆரம்பம்.. இனி தமிழ்நாட்டுல எப்பவுமே திமுக ஆட்சி தான்.. ஸ்டாலின் பரபர பேச்சு!

Virudhunagar

oi-Vignesh Selvaraj

விருதுநகர் : நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் 40க்கு 40 என்ற வெற்றியை பெறவேண்டும். 40க்கு 40 வெற்றி கிடைப்பதற்கு இந்த விருதுநகர் முப்பெரும் விழா தொடக்கமாக அமையட்டும் என முதல்வரும் திமுக தலைவருமான ஸ்டாலின், திமுக முப்பெரும் விழாவில் உரையாற்றினார்.

தமிழகத்தில் இனி தொடர்ந்து திமுக ஆட்சிதான் நடக்கும் என்பதை தொண்டர்களை மனதில் வைத்து சொல்கிறேன் என உற்சாகமாகப் பேசியுள்ளார் முதல்வர் ஸ்டாலின்.

விருதுநகர் மாவட்டம் பட்டம் புதூரில் நடைபெற்ற திமுக முப்பெரும் விழாவில் பங்கேற்று, விருதுகளை வழங்கிச் சிறப்பித்தார் முதல்வரும் திமுக தலைவருமான முக.ஸ்டாலின். பின்னர் விழாவில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் உரையாற்றினார்.

நரிக்குறவர்களின் கனவு.. திமுக Vs பாஜக! ராஜ்யசபாவில் எதிர்ப்பையும் மீறி பேசிய திமுக எம்பி.. டிரென்ட்

English summary

"I am confident that DMK will rule Tamil Nadu forever. Let this Virudhunagar Mupperum vizha be the beginning of a 40 out of 40 victory in the parliamentary elections.” : M.K.Stalin speech at DMK triennial celebration.