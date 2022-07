44 பில்லியன் டாலருக்கு டுவிட்டரை வாங்கியே ஆகனும்.. எலான் மஸ்கிற்கு எதிராக நீதிமன்றத்தில் வழக்கு

Washington

oi-Nantha Kumar R

வாஷிங்டன்: 44 பில்லியன் டாலர் மதிப்புக்கு டுவிட்டர் நிறுவனத்தை வாங்க மறுத்துள்ள உலகின் பெரும் பணக்காரரான எலான்மஸ்க்கிற்கு எதிராக அந்நிறவனம் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்துள்ளது.

டெஸ்லா நிறுவனத்தின் தலைமை செயல் அதிகாரியாக இருப்பவர் எலான் மஸ்க். இவர் தான் உலகின் பெரும்பணக்காரராக உள்ளார்.

இந்நிலையில் தான் எலான் மஸ்க் டுவிட்டர் நிறுவனத்தை வாங்க முடிவு செய்தார். அதன்படி கடந்த ஏப்ரல் மாதம் டுவிட்டர் நிறுவனத்தின் 9 சதவீத பங்குகளை வாங்கினார்.

ஈலோன் மஸ்க்: ட்விட்டர் நிறுவனத்தை வாங்கும் முடிவிலிருந்து பின்வாங்கியதன் காரணம் என்ன?

English summary

The Twitter company has filed a lawsuit against Elon Musk, the richest man in the world, who has refused to buy Twitter for $44 billion.