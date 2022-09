'எங்கே போனாலும்.. நாங்களும் வருவோம்'.. பிரான்சில் டிரெக்கிங் சென்ற பெண்ணை பின் தொடர்ந்த ஆடுகள்!

Washington

oi-Mani Singh S

வாஷிங்டன்: பிரான்ஸ் நாட்டில் டிரெக்கிங் சென்ற பெண் ஒருவரை, ''நீங்க எங்கே சென்றாலும்.. நாங்களும் பின் தொடர்ந்து வருவோம்..'' என்று சொல்கிற வகையில்.. ஆடுகள் கூட்டம் பெண்ணை பின் தொடர்ந்து செல்லும் காட்சிகள் சமூக வலைத்தளங்களில் வெளியாகி நெட்டிசன்களை ரசிக்க வைத்துள்ளன.

இயற்கையை ரசிக்காதவர்களே இருக்க முடியாது.. அதுவும் இன்றைய பரபரப்பான வாழ்க்கையில் சற்று ஆசுவாசம் அடைய இயற்கை நிறைந்த சூழலில் பொழுதை கழிக்கவே பலரும் விரும்புகின்றனர்.

ஐடி துறை உள்ளிட்டவற்றில் பணிபுரியும் இளைஞர்கள் பலரும் அவ்வப்போது டிரெக்கிங் என்று சொல்லப்படும் மலையேற்றத்தில் ஆர்வம் காட்டுவதையும் காணலாம்.

English summary

The scenes of a woman trekking in France, followed by goats, have been published on social media and netizens are enjoying it.