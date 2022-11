இதுக்கு பருத்தி மூட்டை குடோன்லயே இருந்திருக்கலாம்..மீண்டும் வேலைக்கு ஆள் எடுக்க தயராகும் எலான் மஸ்க்

Washington

வாஷிங்டன்: ட்விட்டரில் பாதிக்கும் மேற்பட்ட ஊழியர்கள் பணியில் இருந்து நீக்கப்பட்ட நிலையில், மீண்டும் பணியிடங்களை நிரப்ப இருப்பதாக தனது ஊழியர்கள் மத்தியில் எலான் மஸ்க் கூறியதாக தகவல்கள் வெளியாகி இருக்கின்றன.

உலக பெரும் பணக்காரரான எலான் மஸ்க் ட்விட்டர் நிறுவனத்தை 44 பில்லியன் டாலர் கொடுத்து வாங்கினார்.

ட்விட்டரை வாங்கியதில் இருந்தே எலான் மஸ்க் எடுத்து வரும் ஒவ்வொரு நடவடிக்கைகளும் சர்வதேச அளவில் கவனம் பெற்று வருகிறது.

While more than half of Twitter's employees have been laid off, reports have surfaced that Elon Musk has said among his employees that he plans to fill positions again.