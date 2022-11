இந்திய ஊழியர்களை மொத்தமாக கழற்றிவிடுகிறதா ட்விட்டர்? மார்க்கெட்டிங்கில் அனைவரும் நீக்கம் என தகவல்

Washington

oi-Mani Singh S

வாஷிங்டன்: ட்விட்டரை விலைக்கு வாங்கியதில் இருந்து எலான் மஸ்க் அதிரடி நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறார். இதில், தற்போது இந்தியர்களில் மார்க்கெட்டிங் பிரிவில் அனைவரும் பணிநீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் கூறப்படுகிறது.

பிரபல சமூக வலைத்தளமான ட்விட்டரை உலகம் முழுவதும் கோடிக்கணக்கான மக்கள் பயன்படுத்தி வருகின்றனர்.

கருத்து பரிமாற்றங்களுக்கு முக்கிய சமூக வலைத் தளமாக விளங்கும் ட்விட்டரை கடந்த சில தினங்களுக்கு முன் உலகின் நம்பர் 1 பணக்காரரும் டெஸ்லா, ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவனருமான எலான் மஸ்க் வாங்கியிருந்தார்.

Elon Musk has been on a roll since buying Twitter. In this, it is said that all Indians have been fired in the marketing department.