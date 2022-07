கூகுள் இணை நிறுவனர் மனைவியுடன் "தப்பான" உறவு?.. தீயாக பரவிய செய்தி.. கொதித்து போன எலான் மஸ்க்!

Washington

வாஷிங்டன்: கூகுள் இணை நிறுவனர் மனைவியுடன் ரகசிய உறவு வைத்திருந்ததாக பரவிய தகவலுக்கு தற்போது டெஸ்லா நிறுவனர் எலான் மஸ்க் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

உலக பணக்காரர்கள் பட்டியலில் முதலிடம் வகிப்பவர் எலான் மஸ்க். டெஸ்லா, ஸ்பேஸ் எக்ஸ் ஆகிய நிறுவனங்களின் நிறுவனரான எலான் மஸ்க், கடந்த ஆண்டு இறுதியில் தனது காதலியும் பிரபல பாடகியுமான கிரீம்ஸை பிரிவதாக அறிவித்தார்.

திருமணம் செய்யாமல் லிவிங் டுகெதர் முறையில் இருவரும் வாழ்ந்து வந்தனர். இவர்களுக்கு இரண்டு குழந்தைகளும் உள்ளனர்.

English summary

Elon Musk denied a media report that alleged he had an affair with the wife of Google co-founder and billionaire Sergey Brin. Musk explains, Sergey and I are friends and were at a party together last night.