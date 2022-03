நெற்றியில் திலகமிட்டு பணிபுரிய அனுமதி! அமெரிக்க விமானப்படையில் இந்திய வம்சாவளி வீரருக்கு ஆதரவு!

Washington

oi-Nantha Kumar R

வாஷிங்டன்: அமெரிக்க விமானப்படையில் பணிபுரியும் இந்திய வம்சாவளியை சேர்ந்த தர்ஷன் ஷா என்பவர் நெற்றியில் திலகம் அணிந்து பணிபுரிய அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. இவர் 2 ஆண்டு காத்திருந்து கோரிக்கைகள் வைத்து இந்த அனுமதியை பெற்றுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

இந்திய வம்சாவாளியை சேர்ந்தவர் தர்ஷன் ஷா. குஜராத் மாநிலத்தை பூர்வீகமாக கொண்ட இவர் இந்து குடும்பத்தை சேர்ந்தவர் ஆவார். இவர் அமெரிக்காவில் வசித்து வருகிறார். இந்நிலையில் அமெரிக்க விமானப்படையில் பணிக்கு சேர்ந்தார்.

இவர் அமெரிக்க விமானப்படையின் 90வது மருத்துவ தயார் நிலை படைப்பிரிவில் வயோமிங்கில் உள்ள பிரான்சிஸ் இ வாரன் விமானப்படை தளத்தில் பணியாற்றி வருகிறார்.

English summary

Darshan Shah, an Indian national serving in the US Air Force, has been given permission to wear the Tilak on his forehead. He got this permission after 2 years of struggle.