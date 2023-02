வாங்க..வாங்க..! சுற்றுலா பயணிகளை கவர 5 லட்சம் இலவச விமான டிக்கெட்டுகள்.. எந்த நாட்டில் தெரியுமா?

ஹாங்காங் நாட்டில் சுற்றுலா பயணிகளை கவர 5 லட்சம் விமான டிக்கெட்டுகளை அந்த நாடு இலவசமாக வழங்க உள்ளது.

Washington

oi-Mani Singh S

வாஷிங்டன்: உலகம் முழுவதும் உள்ள சுற்றுலாப்பயணிகளை கவரும் வகையில் 5 லட்சம் விமான டிக்கெட்டுகளை இலவசமாக வழங்க இருப்பதாக ஹாங்காங் அறிவித்துள்ளது.

74 லட்சம் மக்கள் தொகையை கொண்ட நாடு ஹாங்காங். பல ஆண்டுகளாக இங்கிலாந்தின் காலனி ஆதிக்கத்தில் இருந்து வந்த ஹாங்காங் கடந்த 1997 ஆம் ஆண்டு விடுபட்டது.

அதன்பிறகு சீனாவின் கட்டுப்பாட்டில் தன்னாட்சி நாடாக ஹாங்காங் இருந்து வருகிறது. சிறந்த சுற்றுலா முனையமாகவும் இருந்து வந்த ஹாங்காங் கொரோனா பெருந்தொற்று பரவலால் தனிமைப்படுத்திக்கொண்டது.

ராமநாதபுரத்தில் இருந்து சென்னைக்கு விமான சேவை.. நாடாளுமன்றத்தில் மத்திய அரசு குட்நியூஸ்! எப்போது?

English summary

Hong Kong has announced that it will give away 5 lakh free flight tickets to attract tourists from all over the world.