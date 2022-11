"ஆபாச படம்.." விண்வெளியில் உடலுறவு கொள்ள ரெடியாகும் ஜானி சின்ஸ்! இடையில் உள்ள வரும் எலான் மஸ்க்

Washington

வாஷிங்டன்: பிரபல ஆபாசப் பட நடிகர் ஜானி சின்ஸுக்கு போர் அடித்துவிட்டது போல, இதனால் அவருக்கு வினோதமான ஒரு ஆசை இப்போது ஏற்பட்டு உள்ளது.

ஜானி சின்ஸ் ஆபாசப் படங்களில் நடித்துப் புகழ் பெற்றவர். அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த இவர் கடந்த 10 ஆண்டுகளாகவே ஆபாசப் படங்களில் நடித்து வருகிறார்.

இப்போது அவருக்குப் போர் அடித்துவிட்டதா என்ன எனத் தெரியவில்லை வினோத ஆசை ஒன்று அவருக்கு வந்துள்ளது. இதற்காக அவர் எலான் மஸ்கிடமும் உதவி கோரியுள்ளார்.

English summary

How Johnny Sins is planning to shoot adult film in sapce with Elon musk funding Johnny Sins planning to shoot a an adult film in space: Johnny Sins asking Elon Musk's funding for adult film in Space.