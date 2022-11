"செவ்வாய் கிரகத்தில் சீனர்களே அதிகம் இருக்காங்க" டைம் மிஷின் மூலம் வந்ததாக கூறும் பெண் கிளப்பிய பீதி

Washington

oi-Mani Singh S

வாஷிங்டன்: நான் செவ்வாய் கிரகத்தில் இருந்து 3812-ஆம் ஆண்டில் இருந்து டைம் மிஷின் மூலம் பூமிக்கு வந்திருக்கிறேன். செவ்வாய் கிரகத்தை 70 சதவீதம் சீனர்களே ஆக்கிரமித்து இருக்கின்றனர் என்று கையில் ஒரு புகைப்படத்துடன் யூடியூப்பில் வீடியோ வெளியிட்டு பரபரப்பை கிளப்பி உள்ளார் 37 வயது மேரி என்ற பெண்.

விஞ்ஞானம் மனிதன் கற்பனை செய்ய முடியாத அளவுக்கு அசூர வளர்ச்சியை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கிறது.

நிலவை பார்த்து குழந்தைகளுக்கு சோறு ஊட்டிக் கொண்டிருந்த காலம் போய் நிலவுக்கே சென்று மனிதன் காலடி எடுத்து வைத்துவிட்டான்.

English summary

I have come from Mars to Earth in the year 3812 via a time machine. A 37-year-old woman named Mary has created a sensation by posting a video on YouTube with a photo in her hand saying that 70 percent of Mars is occupied by Chinese.