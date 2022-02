இரு துருவங்கள்: பால்ய நண்பன் ரஷ்யா VS காலேஜ் தோழன் அமெரிக்கா.. யாருக்கு இந்தியா சப்போர்ட் செய்யும்?

Washington

oi-Nantha Kumar R

வாஷிங்டன்: ரஷ்யா-உக்ரைன் தொடர்பான போரில் வெவ்வேறு நிலைப்பாட்டுடன் இந்தியா-அமெரிக்கா இருதுருவங்களாக உள்ளன.

உக்ரைன் மீது ரஷ்யா நேற்று போர் தொடங்கியது. உக்ரைன் தலைநகர் கிவ், கார்னவ் உள்பட பல நகரங்களில் வான்வழி, தரைவழி தாக்குதலை துவங்கியுள்ளது. முதல் நாள் தாக்குதலில் 100க்கும் அதிகமானவர்கள் இறந்ததாக கூறப்படுகிறது.

ஸ்டாலினிடம் கிசுகிசுத்த 3 பேர்..

இதனால் உக்ரைனும் தொடர்ச்சியாக பதில் தாக்குதல் நடத்தி வருகிறது. ரஷ்ய போர் விமானங்கள், ஹெலி காப்டர்களை சுட்டு வீழ்த்தியதாக உக்ரைன் தரப்பில் கூறப்பட்டுள்ளது. இன்று 2வது நாளாக போர் தொடர்கிறது. இதனால் இன்னும் உயிர்பலி அதிகரிக்கும் என அஞ்சப்படுகிறது.

English summary

It has been reported that India and the United States are two poles with different positions on the Russia-Ukraine war.