இந்திய ரூபாய் மதிப்பு வீழ்ச்சியடையவில்லை..டாலரின் மதிப்பு உயர்வதாகவே பார்க்கிறேன்..நிர்மலா சீதாராமன்

Washington

வாஷிங்டன்: இந்திய ரூபாய் மதிப்பு தொடர்ந்து வீழ்ச்சி அடைந்து வருவதாக கூறப்படும் நிலையில், 'இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு வீழ்ச்சி அடைந்து வருவதாக நான் பார்க்க வில்லை என்றும்.. டாலரின் மதிப்பு உயர்வதாகவே நான் பார்க்கிறேன்' என மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் கூறியுள்ளார்.

அமெரிக்கா சென்றுள்ள மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்தார்.

அப்போது இந்திய ரூபாய் மதிப்பு தொடர்ந்து வீழ்ச்சி அடைந்து வருவது பற்றி செய்தியாளர்கள் எழுப்பிய கேள்விக்கு பதிலளித்து நிர்மலா சீதாராமன் கூறியதாவது:-

English summary

Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has said that I do not see the value of the Indian rupee falling and I see the value of the dollar rising.