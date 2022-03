புடின் போர் குற்றவாளியா? போர் குற்றவாளிகள் என நிர்ணயிப்பது யார்? எப்படி தண்டிக்கப்படுவார்கள்?

Washington

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

வாஷிங்டன்: ஒருவரை போர் குற்றவாளி என வாய்மொழியில் எளிதில் சொல்லிவிடலாம். ஆனால், போர்குற்றவாளி என ஒருவரை அறிவிப்பது சாதாரணமான விசயம் அல்ல. அதற்கென சில வழிமுறைகளும், கோட்பாடுகளும் உள்ளன.

அவை நிரூபிக்கப்பட்டால் ஆட்சியாளர்கள் தண்டிக்கப்படுவார்கள். நேற்று உக்ரைன் - ரஷ்யா போர் குறித்து பேசிய அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடன், ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புதினை போர் குற்றவாளி என்று விமர்சித்தார்.

உக்ரைனின் மருத்துவமனைகள், பிரவச வார்டுகள் மீது ரஷ்ய படைகள் தாக்குதல் நடத்தியதை சுட்டிக்காட்டி அவர் அவ்வாறு தெரிவித்தார்.

