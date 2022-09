5 ஆண்டுகளுக்கு முன் தொலைத்த 'நோஸ் ரிங்'..கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இடம் தான் அல்டிமேட்..மருத்துவர்கள் ஷாக்!

Washington

oi-Mani Singh S

வாஷிங்டன்: 5 ஆண்டுகளுக்கு முன் தொலைக்கப்பட்ட 'நோஸ் ரிங்' ஒன்று அவரது நுரையீரலில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட சம்பவம் தற்போது இணையத்தில் டிரெண்ட் ஆகி வருகிறது.

நாம் எப்போதோ தொலைத்த சில பொருட்கள் திடீரென நாம் எதிர்பார்க்காத நேரத்தில் கிடைத்து நம்மை எல்லையற்ற மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்தும்..

மோதிரம் உள்பட சில அணிகலன்கள் முதல் நாம் அடிக்கடி பயன்படுத்தக்கூடிய கேட்ஜெட்டுகள் உள்பட பலவற்றையும் தொலைத்து அதை கண்டுபிடித்த அனுபவம் நம்மில் பலருக்கு ஏற்பட்டு இருக்கலாம்.

English summary

A 'nose ring' that was lost 5 years ago was found in his lungs and is currently trending on the internet.