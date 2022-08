4 வருட தலைமறைவு.. சூடான பிரெஞ்ச் பிரைஸுக்கு ஆசைப்பட்டு.. போலீசில் சிக்கிய குற்றவாளி!

Washington

வாஷிங்டன்: அமெரிக்காவில் பிரெஞ் பிரைஸ் சூடாக இல்லை என்பதற்காக போலீசை அழைக்கப் போய், நான்கு வருடமாக தேடப்பட்டு வந்த கொலை வழக்கில் தானாகவே சிக்கி இருக்கிறார் தலைமறைவாக இருந்த குற்றவாளி ஒருவர்.

கோபம் நம்மைப் பல பிரச்சினைகளில் சிக்க வைத்து விடும். கோபத்தில் நிதானத்தை இழக்காமல் இருந்தால், நிச்சயம் வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற முடியும். குறிப்பாக சின்னச் சின்ன அல்ப விஷயங்களுக்கு கோபப்படுபவர்கள், பிரச்சினைகளை விலை கொடுத்துத்தான் வாங்கிக் கொள்வார்கள். அமெரிக்காவில் நடந்துள்ள இந்த சம்பவமே அதற்கு நல்லதொரு உதாரணம்.

சாப்பிடப் போன உணவகத்தில் பிரெஞ்ச் பிரைஸ் சூடாக இல்லை என கோபத்தில் இளைஞர் போட்ட சண்டை அவரை போலீசில் சிக்க வைத்துள்ளது.

A Georgia man who called police to complain about his cold french fries quickly found himself back in jail when police realized he was wanted on an outstanding warrant related to a murder case.