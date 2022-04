திடீரென வெளியுறவுத்துறை மீது ஆர்வம் காட்டியது ஏன்? மத்திய அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் சொன்ன செம காரணம்

Washington

வாஷிங்டன்: ‛‛வெளிநாட்டு மியூசிக், உணவு மீதான நாட்டம் தான் வெளிநாட்டு சேவை துறையில்(Foreign services) பணி செய்யும் ஆர்வத்தை அதிகரித்தது'' என மத்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் மாணவ-மாணவிகளுடனனா கலந்துரையாடலில் கூறியுள்ளார்.

பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் அமைச்சரவையில் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சராக இருப்பவர் ஜெய்சங்கர். இந்தியா சார்பில் வெளியுறவுத்துறை செயலாளராக பணியாற்றிய அனுபவம் கொண்டவர்.

வெளியுறவுத் துறையில் ஏறக்குறைய 40 ஆண்டுகள் அனுபவம் கொண்ட இவர் தற்போது மத்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சராக செயல்பட்டு வருகிறார்.

