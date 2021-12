நாய், பூனைகளிடம் கொரோனா வைரஸ் மாறுபாடு காணப்படுகிறதா?.. ஆய்வில் பரபர தகவல்.. முழு விவரம்!

Washington

oi-Rayar A

வாஷிங்டன்: உலகம் முழுவதும் ஒரு ஆண்டுக்கும் மேலாக கொரோனா தனது ஆதிக்கத்தை நிலைநாட்டி கொண்டிருக்கும் வேளையில் தென்னாப்பிரிக்காவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட புதிய வகை உருமாறிய ஓமிக்ரான் கொரோனா வைரசால் உலக நாடுகள் பீதியில் உறைந்துள்ளன.

இந்த உருமாறிய வைரஸ் மிகவும் ஆபத்தானது என்று உலக சுகாதார அமைப்பே கூறியுள்ளது. முழுமையாக 2 டோஸ் தடுப்பூசி போடப்பட்ட மக்கள் இந்த வைரஸால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் எனவும் டெல்டா வைரஸை விட இது வீரியம்மிக்கது என்றும் தகவல்கள் கூறுகின்றன.

எப்படியிருந்த நான் இப்படி ஆயிட்டேன்.. என்னால் 10 பேர் இன்ஸ்பயர் ஆனால் போதும்.. குஷ்பு ட்வீட்

English summary

A study has found that new corona variants are more likely to develop from humans to animals, especially dogs and cats, when infected with the virus