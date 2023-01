புத்தாண்டை வித்தியாசமாக கொண்டாடிய வடகொரியா.. முதல் நாளிலேயே ஏவுகணை சோதனை.. மிரட்டிய கிம் ஜாங் அன்!

Washington

oi-Mani Singh S

வாஷிங்டன்: அமெரிக்கா உள்ளிட்ட நடுகளுடன் கடும் மோதல் போக்கை கையாண்டு வரும் வடகொரியா அடிக்கடி ஏவுகணை சோதனை நடத்தி மிரட்டல் விடுத்து வருகிறது. கடந்த 2022 ஆம் ஆண்டில் மட்டும் 70-க்கும் மேற்பட்ட ஏவுகணை சோதனைகள் நடத்தி அதிர வைத்து இருந்த வடகொரியா 2023 ஆண்டின் முதல் நாளிலேயே மீண்டும் ஒரு ஏவுகணை சோதனை நடத்தியிருக்கிறது.

அமெரிக்கா உள்ளிட்ட நாடுகளுடன் கடும் மோதல் போக்கை கடைபிடித்து வரும் நாடு வடகொரியா. சர்வாதிகார நாடாக அறியப்படும் வடகொரியாவின் அதிபர் கிம் ஜாங் அன், அமெரிக்கா உள்ளிட்ட நாடுகளுடன் மோதல் போக்கை கையாண்டு வருகிறார்.

உலக நாடுகளின் எதிர்ப்பை எல்லாம் காதில் போட்டுக்கொள்ளாத வடகொரியா அணு ஆயுத சோதனை, கண்டம் விட்டு கண்டம் பாயும் ஏவுகணை சோதனை என நடத்தி தொடர்ந்து மிரட்டி வருகிறது.

மாஸ் காட்டிய இந்தியா.. வெலவெலத்த சீனா! வடகொரியா மாடலா? 5,000 கிமீ பாயும் அக்னி 5 ஏவுகணை சோதனை வெற்றி

English summary

North Korea, which is dealing with severe conflict with the United States and other countries, has been threatening by conducting missile tests frequently. North Korea, which had conducted more than 70 missile tests in 2022 alone, has conducted another missile test on the first day of 2023.