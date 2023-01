அசிங்கமா போச்சு! ஒரே ஒரு ஓட்டு வாங்கிய டிரம்ப்.. சபையில் விழுந்து விழுந்து சிரித்த எம்.பிக்கள்!

Washington

oi-Mani Singh S

வாஷிங்டன்: அமெரிக்க பிரதிநிதிகள் சபையில் சபாநயாகர் தேர்வு செய்வதில் கடும் இழுபறி நீடித்து வருகிறது. டிரம்பின் குடியரசுக் கட்சிக்கு பெரும்பான்மை இருந்தாலும் அக்கட்சி எம்.பிக்கள் மத்தியில் ஒற்றுமை இல்லாததால் இந்த இழுபறி நீடித்து வருகிறது. இந்த சூழலில், சபாநாயகர் பதவிக்கு டிரம்பின் பெயர் முன்மொழியப்பட அவருக்கு ஒரே ஒரு ஓட்டுமே கிடைத்த காமெடி நடந்துள்ளது.

அமெரிக்காவில் கடந்த 2020 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற அதிபர் தேர்தலில் குடியரசுக் கட்சியை சேர்ந்த டொனால்டு டிம்ரப், ஜனநாயக கட்சியின் ஜோ பைடனிடம் தோல்வி அடைந்தார். அந்த நாட்டில் அடுத்த ஆண்டு நடைபெற இருக்கும் அதிபர் தேர்தலில் மீண்டும் போட்டியிட டொனால்டு டிரம்ப் ஆர்வம் காட்டி வருகிறார்.

இந்த நிலையில், அமெரிக்காவின் பிரதிநிதிகள் சபையில் சபாயாகர் பதவிக்கு போட்டியிட்ட டொனால்ட் டிரம்ப் ஒரே ஓட்டு வாங்கியிருக்கிறார். ஒரே ஓட்டு மட்டும் விழுந்ததால் பிரதிநிதிகள் சபை உறுப்பினர்கள் விழுந்து விழுந்து சிரித்து இருக்கின்றனர்.

English summary

In the House of Representatives of the United States, there is a lot of tension in the selection of Sabanayagar. Even though Trump's Republican Party has a majority, the tug-of-war continues because of the lack of unity among the party's MPs. In this context, the comedy of Trump's name being proposed for the post of Speaker has been played out as he got only one vote.