பொண்ணுங்கனா பிரச்னை.. எனக்கு கார் போதும்! காதல், காமம் எல்லாம் அது கூட தான்! சிலிர்க்கும் இளைஞர்

Washington

oi-Vigneshkumar

வாஷிங்டன்: அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த ஒரு இளைஞர் வினோதமான ஒன்றை வினோதமான முறையில் காதலித்து வருகிறார்.

காதலுக்குக் கண் இல்லை என்ற ஒரு பழமொழி உள்ளது. அதாவது காதல் யார் மீது வேண்டுமானாலும் எப்போது வேண்டுமானாலும் வரும் என்பதே இதன் அர்த்தம்!

அப்படி ஒரு சம்பவம் தான் அமெரிக்காவின் ஆர்கன்சாஸ் என்ற இடத்தில் நடந்துள்ளது. ஆனால், ஆர்கன்சாஸ் சேர்ந்த இந்த இளைஞர் அதை அடுத்த லெவலுக்கு எடுத்துச் சென்றுவிட்டார் என்றே சொல்லலாம்.

English summary

US Man says he is having unusual relationship with his car: (காரை உயிருக்கு உயிராகக் காதலிக்கும் அமெரிக்க இளைஞர்) US man Objectophilia relationship with car.