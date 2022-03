"இது மட்டும் நடந்தால்.. 3ஆம் உலகப் போரை தடுக்கவே முடியாது.."அதிபர் பைடன் வார்னிங்.. எதை சொல்கிறார்?

Washington

oi-Vigneshkumar

வாஷிங்டன்: உக்ரைன் உடனான போர் தொடர்ந்து உச்சமடைந்து வரும் நிலையில், அமெரிக்க அதிபர் பைடன் ரஷ்யாவுக்கு கடும் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

உக்ரைன் மீது ரஷ்யா கடந்த பிப். 24ஆம் தேதி போரை ஆரம்பித்தது. இந்தப் போர் 3ஆவது வாரமாக இன்றும் தொடரும் நிலையில், இது தொடர்பாக இரு நாடுகளுக்கும் இடையே நடைபெற்ற பேச்சுவார்த்தையில் பெரியளவில் உடன்பாடு ஏற்படவில்லை.

சமீபத்தில் தான் இரு நாட்டு வெளியுறவுத் துறை அமைச்சர்களும் துருக்கில் நாட்டில் சந்தித்துப் பேசினார். இந்தப் பேச்சுவார்த்தையில் முக்கிய முடிவு எடுக்கப்பட்டும் என எதிர்பார்த்த நிலையிலும், அதுபோல எதுவும் நடக்கவில்லை.

English summary

US President Joe Biden vowed that Russia would pay a severe price if it used chemical weapons in Ukraine: US President Joe Biden says NATO clash with Ruiis will result in World War 3.